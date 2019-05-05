video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 07:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل نظر دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي لـ26 مايو

الأحد، 05 مايو 2019 06:29 م
تأجيل نظر دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي لـ26 مايو تأجيل نظر دعوى بطلان انتخابات النادي الأهلي لـ26 مايو
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر، أعضاء بالنادى الأهلى، لبطلان انتخابات النادى الأهلى، لجلسة 26 مايو الجارى.

 

وقالت الدعوى، التى حملت رقم 11421 لسنة 72 قضائية، إن سبب الطلب ببطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء الشيخ زايد فى الجمعية العمومية على الرغم من حصولهم على حكم قضائى رقم 30817 لسنة 71ق، واجب النفاذ بمشاركتهم فى الجمعيات العمومية للنادي.

 

كانت انتخابات النادى الأهلى أسفرت عن فوز محمود الخطيب برئاسة النادى وقائمته الكاملة، قبل أن تقام دعوى قضائية ببطلان إجراءاتها وما ترتب عليها من قرارات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة القضاء الإدارى تحجز دعوى تركيب كاميرات المراقبة على كل الأبنية لتقرير

محكمة القضاء الإدارى ترفض دعوى منع السلفيين من الخطابة لانتفاء القرار الإدارى

انتخابات النادي الاهلى

النادى الاهلى

الحوادث

مجلس الدولة

وقف انتخابات

الخطيب




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة