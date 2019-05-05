تأجيل محاكمة مديرة التنظيم بحى شرق مدينة نصر لـ8 مايو الجارى

كتب عبد الله محمود

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة مدير التنظيم بحى شرق مدينة نصر، بتهمة تلقى رشوة من صاحب عقار لـ8 مايو الجارى.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، وسكرتارية ممدوح محمد.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على المهندسة "م.ج."، مدير التنظيم بحى شرق مدينة نصر، متلبسة بتقاضى 75 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار.

وأشارت التحريات، إلى أن قيمة الرشوة مقابل توقيع مديرة التنظيم على شهادة المطابقة الخاصة بعقار فى نطاق الحي.