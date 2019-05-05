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تأجيل دعوى بطلان إعلان نتيجة انتخابات الصيادلة لـ 12 مايو

الأحد، 05 مايو 2019 06:27 م
تأجيل دعوى بطلان إعلان نتيجة انتخابات الصيادلة لـ 12 مايو نقابة الصيادلة
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، تأجيل اولى جلسات الدعاوى المقامة من فاطمة منصور، والتى طالبت فيها بوقف وبطلان إعلان نتيجة انتخابات مقعد نقيب الصيادلة والتجديد النصفى، للنقابة العامة وكامل مجالس النقابات الفرعية، لجلسة 12 مايو الجارى.
 
واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 43590،43694،43585 لسنة 73 ق نقابة صيادلة مصر.
 
كانت النقابة العامة للصيادلة، دعت في 16 أبريل الماضي، لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، ويتنافس في الانتخابات 624 مرشحا، بينهم 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدا.
 
 
 

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انتخابات الصيادلة

الحوادث

مجلس الدولة

القضاء الادارى




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