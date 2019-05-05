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بومبيو: أيام الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى الحكم باتت معدودة

الأحد، 05 مايو 2019 09:45 م
بومبيو: أيام الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى الحكم باتت معدودة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن أ ش أ
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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن أيام الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى الحكم باتت معدودة دون أن يحدد موعدا لنهاية هذا الحكم .

وأضاف بومبيو- فى مقابلة حصرية أجراها مع برنامج " فوكس نيوز ساندى " الذى أذيع مساء اليوم، على الشبكة الأمريكية - " أن مادورو يحكم فنزويلا بشكل مؤقت، وأن أيامه فى الحكم باتت معدودة ".

ورفض بومبيو ما يتردد من أن فشل محاولة الإنقلاب الأخيرة ضد مادورو التى قادها زعيم المعارضة خوان جوايدو فى الاسبوع الماضى يمثل فشلا للمخابرات الأمريكية .

واكد بومبيو أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم لإعادة الديمقراطية إلى شعب فنزويلا ، مطالبا روسيا وكوبا وايران بالكف عن دعم نظام مادورو قائلا " نريد من الجميع أن يكفوا عن التدخل".

وأعرب عن ثقته الكاملة فى أن اية خطوة سوف تقُدم عليها الولايات المتحدة فى فنزويلا ستكون مشروعة، وكان وزير الخارجية الامريكى قد اعلن مؤخرا عدم استبعاده لتدخل واشنطن عسكريا فى فنزويلا .

 


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