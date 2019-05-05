بعد 40 سنة.. القبض على شخص اغتصب امرأة حتى الموت بكاليفورنيا.. اعرف القصة؟

كتب هيثم سلامة

بعد أربعين عاما من ارتكاب وجريمته القى القبض على رجل وجهت إليه تهمة اغتصاب وقتل امرأة تبلغ من العمر 81 عامًا منذ أربعة عقود، وذلك لوجود أدلة الحمض النووى، والتى لم تكن معروفة من قبل فى عام 1980.



القاتل

ألقى القبض على رجل يدعى لينارد لين تشيستر، البالغ من العمر 58 عامًا، يوم الثلاثاء ووجهت إليه تهمة قتل سارة بوليس، 81 عامًا بولاية كاليفورنيا عام 1980، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية.



الضحية

يرجع الحادث إلى 1 ديسمبر 1981، حيث تلقت الشرطة بلاغا من منزل الضحية والذى يقع فى حى هادئ فى شارع كورونادو، حيث اقتحم غرباء منزلها واعتدوا عليها جنسيا، وبعد انتقال الشرطة استطاعت الحصول على بعض المعلومات ولكنها لم تكن كافية، ونقلت بعد ذلك على المستشفى ولكنها توفيت فى سيارة الإسعاف.



المنزل الذى ارتكب فيه الجريمة

على الرغم من عدم توافر العديد من الخيوط التى تدل على الجناة، ولكن فى الوقت نفسه أدين تشيستر فى عام 1982 بتهمة اقتحام منازل والاعتداء الجنسى على أربعة نساء أخريات، وحكم عليه بالسجن لمدو 44 عاما، ولكن تم الإفراج المشروط عنه.

طوال تلك الفترة لم يتم يتعرف التعرف على القاتل، ولكن أرسلت الأدلة التى جمعت من مسرح الجريمة والتشريح للفحص من خلال تقنيات الطب الشرعى، حيث أن تقنيات الحمض النووى لم تكن متاحة فى عام 1980.

وفى أواخر عام 2018، كان الحمض النووى مطابقا لملف الجريمة ، وتم التعرف على الجانى المدان لينارد لين تشيستر، بالإضافة إلى الأبحاث الجنائية الأخرى ومقابلات الشهود، أدت أدلة الحمض النووى إلى اعتقال الجانى.

وقالت شرطة أوكسنارد فى بيان لها، أنه تلك القضية كان يمكن أن تتلاشى مع مرور الوقت ولكن التقدم فى تكنولوجيا الطب الشرعى وتعاون الأجهزة المتعددة كشف الجانى، وأكدت السلطات أن التحقيق لا يزال مستمرا.

ويفحص المحققون حالات آخرى ممثلة من تلك الفترة الزمنية والتى تعرضت لجرائم مشابهة لمعرفة ما إذا كان تشيستر مدان بها أم لا، والذى احتجز مرة أخرى فى أحد السجون.