video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بعد 40 سنة.. القبض على شخص اغتصب امرأة حتى الموت بكاليفورنيا.. اعرف القصة؟

الأحد، 05 مايو 2019 02:34 م
بعد 40 سنة.. القبض على شخص اغتصب امرأة حتى الموت بكاليفورنيا.. اعرف القصة؟ الضحية والقاتل
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

بعد أربعين عاما من ارتكاب وجريمته القى القبض على رجل وجهت إليه تهمة اغتصاب وقتل امرأة تبلغ من العمر 81 عامًا منذ أربعة عقود، وذلك لوجود أدلة الحمض النووى، والتى لم تكن معروفة من قبل فى عام 1980. 

القاتل
القاتل

ألقى القبض على رجل يدعى لينارد لين تشيستر، البالغ من العمر 58 عامًا، يوم الثلاثاء ووجهت إليه تهمة قتل سارة بوليس، 81 عامًا بولاية كاليفورنيا عام 1980، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية.

الضحية
الضحية

يرجع الحادث إلى 1 ديسمبر 1981، حيث تلقت الشرطة بلاغا من منزل الضحية والذى يقع فى حى هادئ فى شارع كورونادو، حيث اقتحم غرباء منزلها واعتدوا عليها جنسيا، وبعد انتقال الشرطة استطاعت الحصول على بعض المعلومات ولكنها لم تكن كافية، ونقلت بعد ذلك على المستشفى ولكنها توفيت فى سيارة الإسعاف.

المنزل الذى ارتكب فيه الجريمة
المنزل الذى ارتكب فيه الجريمة

على الرغم من عدم توافر العديد من الخيوط التى تدل على الجناة، ولكن فى الوقت نفسه أدين تشيستر فى عام 1982 بتهمة اقتحام منازل  والاعتداء الجنسى على أربعة نساء أخريات، وحكم عليه بالسجن لمدو 44 عاما، ولكن تم الإفراج المشروط عنه.

 

طوال تلك الفترة لم يتم يتعرف التعرف على القاتل، ولكن أرسلت الأدلة  التى جمعت من مسرح الجريمة والتشريح للفحص من خلال تقنيات الطب الشرعى، حيث أن تقنيات الحمض النووى لم تكن متاحة فى عام 1980.

 

وفى أواخر عام 2018، كان الحمض النووى مطابقا لملف الجريمة ، وتم التعرف على الجانى المدان لينارد لين تشيستر، بالإضافة إلى الأبحاث الجنائية الأخرى ومقابلات الشهود، أدت أدلة الحمض النووى إلى اعتقال الجانى.

 

وقالت شرطة أوكسنارد فى بيان لها، أنه تلك القضية كان يمكن أن تتلاشى مع مرور الوقت ولكن التقدم فى تكنولوجيا الطب الشرعى وتعاون الأجهزة المتعددة كشف الجانى، وأكدت السلطات أن التحقيق لا يزال مستمرا.

 

ويفحص المحققون حالات آخرى ممثلة من تلك الفترة الزمنية والتى تعرضت لجرائم مشابهة لمعرفة ما إذا كان تشيستر مدان بها أم لا، والذى احتجز مرة أخرى فى أحد السجون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ومن الحب ما قتل.. قصة مراهق أمريكى ذبح زميله بسبب غيرته على صديقته

مذبحة مروعة .. قتل 54 أسدا فى مزرعة بجنوب أفريقيا خلال يومين فقط

الملاك البطل.. طفلة تنقذ شقيقها الرضيع من الموت بعد قتل الأم وانتحار الأب

منع التجول وغرامة 85 إسترلينيا.. معاقبة بريطانى قتل طائر نورس لسرقته بطاطس

موت

جانى

اغتصاب

الحمض النووى

تكنولوجيا الحمض النووى

امريكا

تقنيات الحمض النووى

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة