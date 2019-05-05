بعد 39 عام عمل فى المحاجر.."كيلانى" يصاب فى عينه ويطالب بعملية لاستعادة نظره

بنى سويف - هانى فتحى

39 عامًا من العمل فى المحاجر بين محافظتى بنى سويف والمنيا، بذل خلال تلك الأعوام الجهد والعرق من أجل الحصول على لقمة العيش، إلا أنه فى النهاية أصبح عاجزًا عن البصر بعدما فقد جزءًا كبيرًا من بصره.

على سيد كيلانى رجل فى العقد السابع من عمره يقطن وزوجته وأولاده أحد المنازل الريفية بقرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب شرق محافظة بنى سويف، وأصبح طريح الفراش بعدما أصبح غير قادر على الخروج من المنزل بعد فقدانه جزء من البصر.

ويروى عم على قصة قائلا "كنت أعمل فى مجال البودرة والمحاضر منذ عام 1980 بين محافظتى بنى سويف والمنيا واستمررت فى تلك المهنة حتى شهر ديسمبر الماضى، بعدما تعرضت لتلك شديد فى العين وضعف فى النظر.

وأضاف عم على كيلانى، أصبحت غير قادر على العمل وذهبت لأحد الأطباء الذى قرر أنه يحتاج إلى عمليتين جراحيتينفى عينيه لإزالة مياه على العينين، مشيرًا إلى أن العملية مكلفة وهو لا يمتلك أى مصدر دخل.

وأشار عم على كيلانى، إلى أن كل الأطباء أكد ضرورة إجراء العملية لضعف النظر، بالإضافة إلى أن التأخر فى إجراء العملية سيقضى على الجزء الباقى من البصر.

وطالب الرجل المسن إجراء العملية الجراحية فى أسرع وقت ممكن، مطالبًا محافظ بنى سويف المستشار هانى عبدالجابر ووكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالناصر حميدة يتبنى حالته وإجراء العملية على نفقة الدولة أو من خلال أى من المؤسسات الخيرية.