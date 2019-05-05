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بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم

الأحد، 05 مايو 2019 12:27 ص
بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان الكريم البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية
سارة علام
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قدم غبطة البطريرك الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك بمصر التهنة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
 
وجاء في نص البرقية، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري
 
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب.
 
 

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