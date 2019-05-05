بايدن يطلق على ترامب لقب "المهرج" ردا على وصف الرئيس له بجو النائم

كتبت ريم عبد الحميد

اختار جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق والمرشح الديمقراطى الأبرز فى سباق الرئاسة لعام 2020، لقبا جديدا يطلقه على منافسه المحتمل فى الانتخابات الرئيس دونالد ترامب، وهو المهرج.

فبحسب ما ذكرت مجلة بولتيكو الأمريكية، فإن بايدن أشار إلى ترامب بهذا الوصف بعدما سأله أحد أنصاره حول ما إذا كان سيرد على إهانات ترامب له.

وقال بايدن، الذى يعد الأوفر حظا حتى الآن بين عدد كبير من الديمقراطيين المتنافسين للحصول على ترشيح الحزب فى سباق الرئاسة، وأمام أنصاره فى لقاء خاص لجمع التبرعات، إنه لا يريد أن يهبط إلى هذا المستوى مع ترامب. وقال إن هناك العديد من الألقاب التى يميل لأن يمنحها لهذا الرجل، ثم قال إنه يمكن البدء بلب "المهرج".

ومنذ أن أطلق حملته لخوض الانتخابات الرئاسية أواخر الشهر الماضى، سلط ترامب اهتماما خاصا على بايدن وأشار إليه باسم جو النائم.

وقال بايدن إنه فى حين أنه خطط للرد على ترامب لو قام الأخير بمهاجمته بشكل مباشر، إلا أنه يعتقد أن إطلاق ترامب لألقاب ساخرة هو جزء من إستراتيجيته لإبعاد الحوار بعيدا عن القضايا المهمة.

وتحدث بايدن عن الدور الذى لعبه أحفاده فى دفعه إلى الترشح، وقال غن أحد الأحفاد عقد اجتماعا عائليا قبل شهرين، واعترف نائب أوباما ان أحفاده حثوه على الترشح بعدما رأوا صور مهينة له على الإنترنت.