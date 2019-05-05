بالجلابية الصعيدى.. أسوانى يتحدث الإنجليزية أمام رئيس البنك الدولى..فيديو

أسوان - عبد الحليم سالم - عبد الله صلاح

رغم هيئته الصعيدية، تحدث الحاج محمد ياسين عبد الهادى، من أهالى قرية بنبان بمحافظة أسوان، باللغة الإنجليزية أمام رئيس البنك الدولى ووزيرى الاستثمار والتضامن والحضور، عن شكر أهالى القرية للحكومة ومسئولى البنك الدولى عن إنجاز مشروع الطاقة الشمسية العملاق.

وقال الحاج محمد ياسين، إنه نيابة عن أهل قرية بنبان جميعا يوجه الشكر للمسئولين عن المشروع لأنه أصبح نقلة كبيرة لأهالى القرية والقرى المجاورة، وخلق فرص عمل للشباب أبناء المنطقة.

وأشار إلى ضرورة وجود خدمات لوجستية تخدم الأهالى المقيمين بالبيئة المحيطة بالمشروع، ومنها على سبيل المثال "إنشاء مستشفى لتوفير الخدمة الصحية والرعاية الطبية لسكان قرية بنبان والقرى المجاورة، بالإضافة إلى تطوير الطرق وإنشاء شبكات جديدة، علاوة على بناء مدارس لأبناء المنطقة القريبة من المشروع.