انفجار ماسورة مياه للشرب ببنها تتسبب فى غرق المنازل.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

انفجرت ماسورة خط مياه رئيسى بمنطقة شارع صيدلية أتريب بمدينة بنها، مما تسبب فى خسائر كبيرة فى مكتبة متخصصة فى دراسات ذوى الإعاقة، و30 كرسى متحرك، و40 شنطة رمضان كانت معدة للتوزيع على المواطنين وذوى الإعاقة الذين ترعاهم المؤسسة أول أيام رمضان.

ومن ناحيته، قال الدكتور على عبدالنبى حنفى أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية ببنها، إن المشكلة بدأت فجر اليوم، بكسر ماسورة مياه بالشارع أمام منزله، وللأسف تم الاتصال بكل الجهات والأجهزة ذات العلاقة وعندما وصل الفنى للأسف لم يعرف مكان محبس قفل المياه، كما أنه لم يكن معه معدات أو أتى معه سيارة شفط مياه الطوارئ.

وأضاف، عندما وصلت القيادات ذات العلاقة كان دورهم إجراء اتصالات وسط مشهد غرق بدروم المنزل ومخبز بلدى والشوارع المحيطة ليتم قطع المياه ووقفها بعد 4 ساعات.

وفى السياق ذاته، قال حمدى سلامة رئيس مدينة بنها، إنه فور تلقى البلاغ تحركت فرق الإصلاح على الفور وتم التعامل مع الواقعة ووقف المياه والبدء في إصلاح العطل، مشيرا إلى أنه كلف الجهات المعنية بالتحقيق فى شكوى سكان المنطقة من تأخر عمليات الإصلاح وعدم جاهزية فريق الإصلاح، وفى حالة ثبوت تقصير سيتم محاسبة المخطئ بكل حسم وحزم.