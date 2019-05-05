انعقاد مؤتمر وزراء العدل الأفارقة غدًا بالقاهرة

كتبت – هناء أبو العز

صرحت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الافريقي، أن مؤتمر وزراء عدل الدول الافريقية سينعقد غدا الاثنين في القاهرة بحضور وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم ، مشيرة إلى أن مكتب المستشار القانوني للاتحاد قد وجه الدعوة لـ ٥٥ وزيرًا للعدل في أفريقيا، ومن يمثلهم لحضور المؤتمر الذي يرأسها موكيلي مولتسان وزير العدل والخدمات الإصلاحيات في مملكة ليسوتو ورئيس لجنة الشئون القانونية بالاتحاد الافريقي ، بحضور الدكتور إبراهيم ماياكى الرئيس التنفيذي لوكالة النيباد.

وأضافت نجم فى بيان لها، أن المؤتمر يهدف إلي النظر فيما توصلت اليه لجنة الخبراء القانونيين للاتحاد من نتائج ، والبت في نقط الخلاف بين لجنة خبراء الدول الافريقية للقانون ، وإعتماده بخصوص ثلاثة صكوك هي المشروع الاساسي لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الافريقي "أودا- نيباد " الذي يدمج وكالة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد" في أجهزة الاتحاد الافريقي ، ومشروع النظام الاساسي للآلية الافريقية لاستعراض الاقران "APRM" ، والانتهاء من مشروع التقرير ووضع اللمسات الأخيرة علي مشروع الصكوك القانونية من قبل مفوصية الاتحاد الافريقي .

وأضافت المستشار القانوني للإتحاد الافريقي أن نتائج مؤتمر وزراء العدالة في أفريقيا غدا سيتم رفعه طبقا لآليات عمل الاتحاد الافريقي للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الافارقة والمفوض من قمة رؤساء دول القارة لمناقشته واعتماده في عاصمة النيجر نيامي في شهر يوليو القادم .

وأوضحت نميرة نجم أن أعمال الدورة الاستثنائية الرابعة للجنة الخبراء الفنية المتخصصة للاتحاد الافريقي المعنية بالعدل والشئون القانونية "لجنة الخبراء " ستنتهي من إجتماعاتها مساء اليوم، والتي إستمرت علي مدي أربعة أيام في القاهرة بحضور ممثلي ٤٨ دولة أفريقية ،والتي نظمها مكتب المستشار القانوني للاتحاد الافريقي ،بالتعاون مع وكالة النيباد للتنمية الافريقية ، ووزارة الخارجية المصرية ، وبالتنسيق مع السفير أسامة عبد الخالق سفير مصر في أديس أبابا، ووزارة العدل المصرية .

وكان المستشار القانوني للاتحاد الافريقي قد وجه الشكر بإسم منظمة الاتحاد الافريقي و نيابة عن موسي فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي للحكومة المصرية علي إستضافتها إجتماعات "لجنة خبراء الاتحاد القانونية" ، والتي كان مقرر إقامتها في جوهانسبرج في جنوب أفريقيا ، وإنتقلت لانعقادها في القاهرة بناءا علي دعوة من الحكومة المصريةً حسب ماصرح الدكتور إبراهيم ماياكى الرئيس التنفيذي لوكالة النيباد أنه تلقي دعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إتصل هاتفي بسيادته بإستضافة إجتماعات لجنة الخبراء ومؤتمر وزراء العدل الذي سيشهد التفاصيل النهائية لإندماج النيباد في هياكل الاتحاد الافريقي .

و عقد أعضاء من مكتب المستشار القانوني للاتحاد لقاء صباح أمس مع ممثلي وزارة العدل المصرية للتنسيق حول تحضير جدول أعمال مؤتمر وزراء العدل الافارقة .

الجدير بالذكر ان السفيرة د. نميرة نجم، كانت قد عقدت مباحثات ناجحة مع الدكتور إبراهيم ماياكى الرئيس التنفيذي لوكالة النيباد في مارس الماضي بمقر الوكالة في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، لوضع اللمسات الأخيرة لمشروع النظام الأساسي لاندماج الوكالة إلي هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي كأحد أجهزتها، و لتصبح تحت مسمي "أودا نيباد" والواجهة القارية لتعبئة الموارد من أجل التنمية.