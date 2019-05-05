انطلاق أكبر دورة رمضانية فى زفتى برعاية الإعلامى محمد فودة.. غدا

تنطلق الدورة الرمضانية الكبرى على ملعب النجوم بقرية سنباط بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، كأكبر دورة رمضانية فى أول أيام شهر رمضان الكريم غدا الاثنين، وذلك تحت رعاية الإعلامى محمد فوده.

وأكد الإعلامى محمد فوده الملقب براعى الشباب والرياضة على مستوى مركز زفتى، أن الدورة الرمضانية تتكون من 32 فريقا مقسمة على 8 مجموعات كل مجموعة 4 فرق وهم على التوالى: " زفتى- ميت غمر- شبرا مليس - ميت المخلص - شبرا اليمن - ميت النور- شبرا اليمن ب - كفر سنباط - كفر ششتا – ششتا – شنراق – المنيا - عزبة عويس - عزبة أبو علي – حانوت - كفر شبرا قلوج – العجزية – الأبطال – الشهيد - الشهيد جمال النجار - الشهيد عنتر فوده - الدوار – البركة – الشون – العمرى – الهلال - الشيخ يوسف - إي سي ميلان- الجامع الكبير- أكاديمية صقر – الوحدة – الإيمان ".

وقال الإعلامى محمد فودة إن الافتتاح سيقام غدا الاثنين بمبارتين، المباراة الأولى بين كل من ميت غمر - شبراملس، فى تمام الساعة التاسعة مساء، والمباراة الثانية بين كل من ميت المخلص - شبرا اليمن فى تمام العاشرة مساء.