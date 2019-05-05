video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق أكبر دورة رمضانية فى زفتى برعاية الإعلامى محمد فودة.. غدا

الأحد، 05 مايو 2019 05:11 م
انطلاق أكبر دورة رمضانية فى زفتى برعاية الإعلامى محمد فودة.. غدا الإعلامى محمد فوده
إضافة تعليق

تنطلق الدورة الرمضانية الكبرى على ملعب النجوم بقرية سنباط بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، كأكبر دورة رمضانية فى أول أيام شهر رمضان الكريم غدا الاثنين، وذلك تحت رعاية الإعلامى محمد فوده.

 

وأكد الإعلامى محمد فوده الملقب براعى الشباب والرياضة على مستوى مركز زفتى، أن الدورة الرمضانية تتكون من 32 فريقا مقسمة على 8 مجموعات كل مجموعة 4 فرق وهم على التوالى: " زفتى- ميت غمر- شبرا مليس - ميت المخلص - شبرا اليمن - ميت النور- شبرا اليمن ب - كفر سنباط - كفر ششتا – ششتا – شنراق – المنيا - عزبة عويس - عزبة أبو علي – حانوت - كفر شبرا قلوج – العجزية – الأبطال – الشهيد - الشهيد جمال النجار - الشهيد عنتر فوده - الدوار – البركة – الشون – العمرى – الهلال - الشيخ يوسف - إي سي ميلان- الجامع الكبير- أكاديمية صقر – الوحدة – الإيمان ".

 

وقال الإعلامى محمد فودة إن الافتتاح سيقام غدا الاثنين بمبارتين، المباراة الأولى بين كل من ميت غمر - شبراملس، فى تمام الساعة التاسعة مساء، والمباراة الثانية بين كل من ميت المخلص - شبرا اليمن فى تمام العاشرة مساء.

 

 

 


إضافة تعليق

دورة رمضانية

دورة زفتى الرمضانية

الإعلامى محمد فودة

اخبار المحافظات




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة