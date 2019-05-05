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اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الهندية والباكستانية بإقليم كشمير

الأحد، 05 مايو 2019 11:56 ص
اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الهندية والباكستانية بإقليم كشمير القوات الهندية ـ صورة أرشيفية
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلن مسئول بارز بوزارة الدفاع الهندية اليوم الأحد، اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات بلاده والقوات الباكستانية عند خط المراقبة بمنطقة "بونش" فى ولاية "جامو وكشمير".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الليفتنانت كولونيل ديفندر أناند - حسبما نقلت قناة "إنديا تى فى" الهندية - إنه فى حوالى الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلى للبلاد قامت القوات الباكستانية بقصف وإطلاق نار فى قطاعى "كريشنا جاتى" و"كيرنى"، مما دفع القوات الهندية إلى الرد بالشكل المناسب.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".

 


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