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انتهاء فاعليات ورشة عمل التنفس الصناعى بقسم المبتسرين بمسشتفى زفتى العام

الأحد، 05 مايو 2019 08:12 م
انتهاء فاعليات ورشة عمل التنفس الصناعى بقسم المبتسرين بمسشتفى زفتى العام فاعليات ورشة عمل التنفس الصناعى بمستشفى زفتى العام
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انتهت فاعليات ورشة العمل المقامة بقسم المبتسرين بمستشفي زفتي العام ،  والتي تم فيها دراسة كل ماهو جديد فى التنفس الصناعي عالي التردد الغير تداخلي  تحت إشراف الأستاذ الدكتورأسر خطاب ، والدكتورة  شيرين العادلي ، رئيسة القسم ، والجهاز يعتبر الأول فى  وزارة الصحة ، ويهدف الي تقليل المضاعفات الناتجة من التنفس الصناعى التداخلى . 
 
فاعليات ورشة عمل التنفس الصناعي (4)
 
وتضمنت الفاعلية تقديم الشكر الى أهالى السملاوية المتبرعين بالجهاز، لإنقاذ أكب عدد من المرضى المبتسرين ، الى جانب تقديم التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم.
 
فاعليات ورشة عمل التنفس الصناعي (5)
 
وشددت د شيرين العادلى ، رئيسة قسم المبتسرين بمستشفي زفتي العام ، على أهمية تلك الدورات نظرا لزيادة عدد الأطفال المبتسرين واحتياجهم الشديد للعلاج  ، مشيرة الى أن حضور هذا العدد من الأطباء ، يؤكد حرصهم على متابعة كل ماهو جديد ونابع من حبهم لطبيعه عملهم بالحضانات والعنايات المركزة ،  والدافع لديهم قوى لإنقاذ أكب عدد من المرضى ، والطبيب  المصرى يزاحم دائما لكسب الخبرات العملية ، وجاءت التوصيات بأن استخدام التنفس الصناعي الغير تداخلي يعتبر الخطوة الأولى للحفاظ على رئة الطفل المبتسر وتقليل عدد أيام الإقامة بالحضانة وتقليل تكلفة العلاج على الدولة والأهل وتقليل مخاطر التنفس الصناعي التداخلي.

فاعليات ورشة عمل التنفس الصناعي (1)
 

فاعليات ورشة عمل التنفس الصناعي (2)
 

فاعليات ورشة عمل التنفس الصناعي (3)
 

 


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التنفس الصناعي

مستشفي زفتي




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