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الأحد، 05 مايو 2019 02:20 م
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انتظام امتحانات الشهادة الاعدادية بشمال سيناء

الأحد، 05 مايو 2019 01:57 م
انتظام امتحانات الشهادة الاعدادية بشمال سيناء خلال التفقد
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الأحد، انتظام امتحانات الشهادة الاعدادية بدون ورود اى شكاوى.

وقالت المهندسة  ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنها تابعت اليوم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمرحلة إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019 التى كانت فى مادة الهندسة بمدرسة السادات الإعدادية بنين،  واطمأنت على حضور الطلبة وعددهم  261 طالبا بالمدرسة، وأكدت على  لجان المراقبة توفير سبل الراحة والهدوء النفسى للطلاب باللجان.


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