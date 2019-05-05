انتظام امتحانات الشهادة الاعدادية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الأحد، انتظام امتحانات الشهادة الاعدادية بدون ورود اى شكاوى .

وقالت المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنها تابعت اليوم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمرحلة إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019 التى كانت فى مادة الهندسة بمدرسة السادات الإعدادية بنين، واطمأنت على حضور الطلبة وعددهم 261 طالبا بالمدرسة، وأكدت على لجان المراقبة توفير سبل الراحة والهدوء النفسى للطلاب باللجان.