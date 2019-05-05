انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية دون خسائر بشرية

كتب عبد الرحمن سيد

سقطت سيارة ملاكى فى ترعة المريوطية بمنطقة الهرم، دون خسائر بشرية وتم انتشالها من المياه.

تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، على الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى وتم انتشال السيارة.