الرئيسية حوادث انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية دون خسائر بشرية الأحد، 05 مايو 2019 08:17 ص انتشال سيارة - أرشيفية كتب عبد الرحمن سيد إضافة تعليق سقطت سيارة ملاكى فى ترعة المريوطية بمنطقة الهرم، دون خسائر بشرية وتم انتشالها من المياه. تلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بسقوط سيارة في ترعة المريوطية، على الفور انتقل رجال الإنقاذ النهرى وتم انتشال السيارة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. خطوات تجنبك انفجار أسطوانات الغاز داخل الشقق.. تعرف عليها السيطرة على حريق داخل مخزن تابع لحى الهرم دون إصابات فى التأنى السلامة.. الرادار التقط 1223 مخالفة سرعة زائدة لسيارات فى 24 ساعة اخبار الحوادث انتشال سيارة اخبار مصر المريوطية الهرم ترعة المريوطية شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية محمد صلاح يخلع قلوب عشاقه فى فوز ليفربول على نيوكاسل.. "مو" يخرج باكيا بعد إصابة خطيرة بالرأس.. كلوب يطمئن الجماهير على الفرعون.. صاروخ الشرق يسجل هدفه الـ100 بدوريات أوروبا.. والريدز يستعيد الصدارة..فيديو وصور الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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