video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 05:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اليوم.. رئيس البنك الدولى يزور مشروع الطاقة الشمسية فى أسوان

الأحد، 05 مايو 2019 05:00 ص
اليوم.. رئيس البنك الدولى يزور مشروع الطاقة الشمسية فى أسوان سحر نصر وزيرة الاستثمار و ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

يزور ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى، اليوم الأحد، مشروع الطاقة الشمسية ببنبان فى أسوان، ومشروع تكافل وكرامة وعددا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بصحبة وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر مصر.

وقال ديفيد مالباس خلال لقائه أمس، فى وزارة الاستثمار، إن مجموعة البنك الدولى ملتزمة بدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال كمصدر لزيادة النمو فى مصر، ومساعدة الشباب والمرأة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا فى البدء فى أعمالهم الخاصة.

وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بجهود كبيرة فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة فى مصر".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر تنتهى من تنفيذ أضخم مشروع طاقة فى العالم سبتمبر المقبل باستثمارات 2 مليار دولار.. البنك الدولى يصف محطة بنبان بـ"قصة نجاح".. ويؤكد: تخدم 350 ألف مواطن.. سحر نصر: المشروع من إنجازات الرئيس وبرنامج الإصلاح

سحر نصر: رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى توفر فرصة جيدة للشراكة العربية بأفريقيا

البنك الدولى

مصر

اسوان

اخبار الاقتصاد

سحر نصر




لا تفوتك
شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية

شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية

ظهور محمد صلاح سليما بعد الإصابة المرعبة وسط حصار جماهيرى.. فيديو

ظهور محمد صلاح سليما بعد الإصابة المرعبة وسط حصار جماهيرى.. فيديو

وزير التعليم يعلن توفير أمثلة استرشادية فى مادة الرياضيات لأولى ثانوى

وزير التعليم يعلن توفير أمثلة استرشادية فى مادة الرياضيات لأولى ثانوى

محمد صلاح يخلع قلوب عشاقه فى فوز ليفربول على نيوكاسل.. "مو" يخرج باكيا بعد إصابة خطيرة بالرأس.. كلوب يطمئن الجماهير على الفرعون.. صاروخ الشرق يسجل هدفه الـ100 بدوريات أوروبا.. والريدز يستعيد الصدارة..فيديو وصور

محمد صلاح يخلع قلوب عشاقه فى فوز ليفربول على نيوكاسل.. "مو" يخرج باكيا بعد إصابة خطيرة بالرأس.. كلوب يطمئن الجماهير على الفرعون.. صاروخ الشرق يسجل هدفه الـ100 بدوريات أوروبا.. والريدز يستعيد الصدارة..فيديو وصور

قائد قوات حرس الحدود: أى مساس بتراب الوطن سيكون الرد عليه رادعًا

قائد قوات حرس الحدود: أى مساس بتراب الوطن سيكون الرد عليه رادعًا

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة