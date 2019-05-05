اليوم.. رئيس البنك الدولى يزور مشروع الطاقة الشمسية فى أسوان

كتب عبد الحليم سالم

يزور ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى، اليوم الأحد، مشروع الطاقة الشمسية ببنبان فى أسوان، ومشروع تكافل وكرامة وعددا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بصحبة وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر مصر.

وقال ديفيد مالباس خلال لقائه أمس، فى وزارة الاستثمار، إن مجموعة البنك الدولى ملتزمة بدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال كمصدر لزيادة النمو فى مصر، ومساعدة الشباب والمرأة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا فى البدء فى أعمالهم الخاصة.

وأضاف: "الرئيس عبد الفتاح السيسى يقوم بجهود كبيرة فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة فى مصر".