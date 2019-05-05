اليوم.. بروتوكول تعاون بين التضامن والجمعيات الأهلية لتطوير 50 حضانة بالجيزة

توقع وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الجمعيات الأهلية اليوم الأحد بروتوكول تعاون لتطوير عدد 50 حضانة بمحافظة الجيزة، فى إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه الوزارة.

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، الذى يعد من أهم مشروعات الوزارة خلال العام الحالى للعمل على إنشاء حضانات تعمل من خلال مناهج ومعايير جودة، وكذلك توفير فرص عمل للعاملين فى هذه الحضانات بجانب مساعدة السيدات فى النزول إلى العمل وترك أولادهم فى حضانات تعمل وفقا للمعايير، لافتة إلى أنه سيتم العمل أيضا على بناء قاعدة بيانات تتضمن كل الحضانات بعد الانتهاء من عمليات التقييم والتصنيف، حتى تكون لدى الأسر المعرفة الكاملة بالحضانات المرخصة والملتزمة بتطبيق هذه المعايير لتختار ما يناسبها.