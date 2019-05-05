video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 01:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. بروتوكول تعاون بين التضامن والجمعيات الأهلية لتطوير 50 حضانة بالجيزة

الأحد، 05 مايو 2019 01:00 ص
اليوم.. بروتوكول تعاون بين التضامن والجمعيات الأهلية لتطوير 50 حضانة بالجيزة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

توقع وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من الجمعيات الأهلية اليوم الأحد بروتوكول تعاون لتطوير عدد 50 حضانة بمحافظة الجيزة، فى إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه الوزارة.

 

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أكدت أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، الذى يعد من أهم مشروعات الوزارة خلال العام الحالى للعمل على إنشاء حضانات تعمل من خلال مناهج ومعايير جودة، وكذلك توفير فرص عمل للعاملين فى هذه الحضانات بجانب مساعدة السيدات فى النزول إلى العمل وترك أولادهم فى حضانات تعمل وفقا للمعايير، لافتة إلى أنه سيتم العمل أيضا على بناء قاعدة بيانات تتضمن كل الحضانات بعد الانتهاء من عمليات التقييم والتصنيف، حتى تكون لدى الأسر المعرفة الكاملة بالحضانات المرخصة والملتزمة بتطبيق هذه المعايير لتختار ما يناسبها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غادة والى تلتقى نواب أسيوط لمناقشة دعم برامج ومشروعات التضامن بالقرى

صور.. وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يوزعان عقود مشروعات للأسر الأكثر احتياجا

وزارة التضامن

والجمعيات الأهلية

برنامج تنمية الطفولة

تطوير حضانات

الجيزة




لا تفوتك
الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

إحالة 555 موظفا فى 10 وزارات للنيابة الإدارية خلال 4 أشهر لتعاطيهم المخدرات

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور.. اللجنة العامة لمجلس النواب: إجراء ضرورى لحفظ الوطن واستقراره ومواجهة مخاطر الإرهاب.. ويساعد على تفكيك العديد من التنظيمات الإرهابية

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

التعليم تنشر أمثلة استرشادية لفيزياء أولى ثانوى للتدريب على الإجابة الصحيحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة