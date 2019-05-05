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اليوم السابع.. السيسى: "الدول مش بتتبنى بالدلع"

الأحد، 05 مايو 2019 08:11 م
اليوم السابع.. السيسى: "الدول مش بتتبنى بالدلع"
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح مشروعات قومية جديدة فى سيناء بـ800 مليار جنيه تكلفة تنمية إقليم القناة.

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