اليوم السابع.. السيسى: "الدول مش بتتبنى بالدلع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح مشروعات قومية جديدة فى سيناء بـ800 مليار جنيه تكلفة تنمية إقليم القناة.

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الرئيس يفتتح مشروعات قومية جديدة فى سيناء بـ800 مليار جنيه تكلفة تنمية إقليم القناة

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