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اليوم..أخر موعد لاستقبال المواطنين بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان بمدينة نصر

الأحد، 05 مايو 2019 06:00 ص
اليوم..أخر موعد لاستقبال المواطنين بمعرض سوبر ماركت أهلا رمضان بمدينة نصر معرض أهلا رمضان - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن آخر يوم لمعرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر اليوم الأحد، ويتم طرح كافة منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%، فى حين ستستمر فروع المعرض فى كافة المحافظات فى استقبال المواطنين حتى بعد دخول شهر رمضان الكريم، طالما أن هناك توافدا من المواطنين على المعارض لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية خاصة منتجات السكر والزيت والمكرونة وياميش رمضان.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد استمرار عمل فروع معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة، وفقا لاحتياجات كل منطقة، طالما أن هناك توافدا من قبل المواطنين على هذه الفروع لشراء احتياجاتهم من السلع وكافة المنتجات الأخرى.

كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار مد فروع المعرض بالمحافظات المختلفة بالسلع الغذائية وجميع المنتجات خاصة اللحوم والسلع الاساسية بالتعاون مع الغرف التجارية لتلبية احتياجات المواطنين.

 


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