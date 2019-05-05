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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل سيدة مدينة نصر على يد سايس

الأحد، 05 مايو 2019 01:58 م
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل سيدة مدينة نصر على يد سايس جثة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة مدينة نصر باستعجال تقرير الطب الشرعى لربة منزل لقيت مصرعها على يد سايس.

 

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة، مؤكدا أن المجنى عليها كانت سيدة شابة وجميلة، فضلا عن كونها رقيقة القلب، ودائما تحدثه بلطف وتسأل عنه وتعطيه الطعام.

 

وأضاف المتهم، أن أفعال المجنى عليها لفتت نظره إليها، فوقع فى غرامها، وحاول مرارا وتكرارا التقرب إليها ليس كونه سايسا أو رجلا تراه فقيرا وتعطف عليه بل كونه رجلا أرادها أن تحبه، إلا أنها فهمت مبتغاه، وأوصلت إليه بطريقة غير مباشرة أنه مجرد "سايس".

 

وأشار المتهم، إلى أنه أدعى أنه تناسى ما يريد، وصعد يوم الواقعة إلى شقة المجنى عليها، وبمجرد أن فتحت له الباب وتوجهت لإحضار الطعام له، تسلل هو إلى المطبخ واستل سكينا وطعنها فى أماكن متفرقة من جسدها، ثم سرق 300 جنيه، وهاتفين محمول، وأثناء ذلك سمع طرقا على باب الشقة، فقفز من الشرفة فسقط بمخزن خلف العقار، ونتج عن ذلك إصابته بكسر بالساقين.

 

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل، 34 عاما، بداخل مسكنها الكائن بدائرة القسم، وبها جروح طعنية متفرقة والعثور على سكين مدماة بدورة المياه.

 

وتشكّل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء "علاء سليم"، مساعد وزير الداخلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الحادث، وتبين أنه "سايس، بالشارع محل سكن المجنى عليها، ومقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم".

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


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