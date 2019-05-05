النيابة تحقق مع 9 متهمين بسرقة سيارة نقل أموال بالشيخ زايد وتأمر بضبط السائق

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق مع المتهمين الـ 9 الذين تم القبض عليهم على خلفية ما كشفته تحريات الأجهزة الأمنية من تورطهم مع متهم آخر هارب فى سرقة 12 مليونا و490 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة الشيخ زايد.

وأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم الرئيسى فى الواقعة، وهو سائق السيارة المتورط فى تدبير السرقة.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال طاقم السيارة الذين أكدوا، أن مهمتهم تتمثل فى نقل مبالغ مالية من البنوك، وإيداعها بماكينات الصرف الآلى بالشوارع والمولات التجارية.

وأضافوا أنهم أودعوا جزءا من النقود التى بحوزتهم بماكينات الصرف الآلى بمدينة الشيخ زايد، وعندما توجهوا لإيداع النقود بماكينات مول تجارى شهير بمدينة الشيخ زايد، فوجئوا بسرقة المبلغ المالى على يد سائق السيارة "س.إ".

وتوصلت التحريات، أن سائق سيارة نقل الأموال التابعة لإحدى شركات الحراسة، استعان بـ 9 متهمين لارتكاب الواقعة، وعقب توجهه وبصحبته زملاءه المسئولين عن نقل الأموال لنقل ملايين الجنيهات من أحد البنوك وإيداعها بماكينات الصرف الآلى، استغل المتهم توجه زملائه لإيداع مبالغ مالية بماكينات الصرف الآلى الخاصة بأحد المولات التجارية الشهيرة بالشيخ زايد، واستولى على السيارة التى تحتوى على خزينة بها 12 مليونا و490 ألف جنيه وفر هاربا.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن سائق السيارة توجه إلى منطقة صحراوية حيث كان ينتظره باقى المتهمين، وتمكنوا من كسر الخزينة والاستيلاء على النقود وفروا هاربين بعد ترك السيارة الخاصة بالشركة، مستخدمين سيارتين ملاكى فى الهرب.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد عدة أكمنة تمكن الرائد كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، من القبض على 9 متهمين وبحوزتهم المبلغ المالى المسروق، وجارى إعداد الأكمنة للقبض على السائق الهارب، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.