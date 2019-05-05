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النيابة تأمر بدفن جثة سيدة لقت مصرعها أثر سقوط سيارة داخل مرور العجوزة

الأحد، 05 مايو 2019 02:41 م
النيابة تأمر بدفن جثة سيدة لقت مصرعها أثر سقوط سيارة داخل مرور العجوزة سقوط سيارة من أعلى كوبرى ناهيا
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها إثر سقوط سيارة نقل عليها من أعلى كوبرى ناهيا داخل مرور العجوزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وكشفت التحقيقات أن سيارة نقل، كانت تسير بسرعة عالية عكس الإتجاه، فسقطت من أعلى كوبرى ناهيا، مما أسفر عن وفاة سيدة، كانت متواجدة مصادفة أسفل الكوبرى. 
 
واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة بالمستشفى.
 
 

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