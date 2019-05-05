النيابة بـ"تنظيم بيت المقدس": المتهمون بخلية كتائب الفرقان درسوا كتب سيد قطب

كتب إيهاب المهندس ـ عزوز الديب ـ تصوير احمد معروف

استكملت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، سماع مرافعة النيابة العامة فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.

واستكملت المحكمة سماع مرافعة المستشار إسلام حمد رئيس نيابة أمن الدولة وجاء فى مرافعته : فلا خير فى قول إذا تعدد بألف عدد أن كان لقيطا بلا والد يفخر بولد، لكنه فكر ضال وعقيدة ضالة... سيدى الرئيس نعود لخلية أخرى بكفر الشيخ وتولى مسئوليتها المتهم 116 مصطفى حسنى وضمت آخرين، وأقمنا الدليل على المتهم مصطفى حسنى، وأقمنا الدليل بأقوال المتهم محمد عفيفى، وقال أعضائها مصطفى الكاشف واسمه الحركى خالد ومعتز واسمه الحركى شوقى، ومحمد عطا الله، وضبط بحوزة المتهم معتز 5 ألاف طلقة صالحة للاستعمال.

واستكمل ممثل النيابة: "سيدى الرئيس ماذا عن خلية محافظة الشرقية والتى رأسها المتهم إبراهيم السيد ويكفينا ما تم ضبطه بمزرعته من سيارات مفخخة ومطبوعات تنظيمية بمزرعته، أما خلية محافظة بنى سويف ضمت أحمد خليل مديح رمضان وسعد عبد العزيز وصلاح الدين عبد الهادى وآخرين وقد أقر كل منهم على الآخر، ونذكر المتهم 140 أحمد خليل كان انطوائى، فتحول إلى انتحارى، والمتهم أحمد جمال وفى ملف استجوابه أكد أن المجموعة مكونة من 6 وكنا نعتنق الفكر الجهادى، وقال فى التحقيقات أننا نعيش فى دولة كافرة، وقرر المتهم أنه سيفجر نفسه فى مسجد الشرطة، لا مجال للدين فى تلك الأقوال أنه فساد الأفكار وهذه عقيدته".

وتابع ممثل النيابة: "سيدى كتائب الفرقان التى أسسها المتهمين الرابع والخامس ونقرأ فكر الكتائب كما جاء على لسان مؤسسها هانى عابد وأكد أنهم اعتمدوا على فكر الإخوان فكنا فيها أعضاء ويضيف فى ملف استجوابه فى الصفحة 11 قال كونا فى العريش مجلس شورى الدعوى ثم يستكمل درسنا للشباب كتب السيد قطب، اعتمدنا فى الفتوى بكفر طائفة الجيش والشرطة، وفى الصحيفة 22 يقول..كنا شايفين أن الكنيسة واخد موقف من التيار الإسلامى واستحللنا أموال المسيحيين، وكانوا يرغبون فى القتل فبحثوا عن اى فكر بغير سند، انضم للكتيبة 33 متهما، والمتهم هانى عامر اعترف فى 3 صفحات أن تأسيس الكتائب بدأ مع مطلع أغسطس من 2013، واعتمد التنظيم على مجموعات الشباب وكان جناحين دعوى وعسكرى، وضم التنظيم عدة مجموعات المجموعة الثانية هى مجموعة الإسماعيلية، ومجموعة الثالثة مجموعة الجيزة، وعمل مؤسس التنظيم على تأهيل المنضمين للمجموعات تربويا وعسكريا، وأما المجموعة الرابعة تكونت قبل استهداف القمر الصناعى".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.