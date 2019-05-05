النقل العام: ندرس تطبيق التحصيل الإلكترونى وأحالنا 2000 حالة اختلاس للنيابة

قال اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الهيئة تدرس تفعيل الدفع التحصيل الإلكترونى بأتوبيسات النقل العام خلال الفترة المقبلة، للحد من الخسائر التى تتعرض لها الهيئة بسبب الاختلاسات من التحصيلات، مستطردا: "لدينا اختلاسات كثيرة، وأحالنا 2000 حالة مؤخرا للنيابة العامة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بحضور محافظ القاهرة جمال عبد العال.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الدفع الإلكترونى مكلف جدا، ولكنه سيوفر 20% من الخسائر التى تتعرض لها الهيئة خلال الآونة الأخيرة.

وبشأن مقترحات الاستفادة من العمالة والموظفين بالهيئة لسد العجز من السائقين، خاصة أن الهيئة تطالب بشكل مستمر بسائقين، قال رزق: "نرحب بذلك ولكن بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة العامل"، مؤكدا على أنه لا توجد أى ممانعة فى إعادة الهيكلة للعمالة.

وتطرق الحديث بين رئيس اللجنة أحمد السجينيى، وممثلى جهاز التنظيم والإدارة بشأن الاستفادة من العمالة الكثيرة المنتشرة بالجهاز الإدارى للدولة وغير مستغلة الاستغلال الأمثل، حتى لو كانوا أصحاب المؤهلات العليا ويعملوا فى وظائف فنية، حيث أكد رئيس اللجنة أن الأمر الآن أصبح فى حاجة إلى إعادة نظر حتى لو تطلب الأمر تعديل تشريعى، ليعقب ممثل الجهاز بأنه تم تقديم مقترح من وزارة النقل بأن يعمل المهندسون سائقين للقطار مع التدريب ويتم دراسة هذا الأمر وفق القانون ولكن بشرط موافقة العامل.