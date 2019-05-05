الناخبون فى بنما يصوتون لاختيار رئيس جديد للبلاد

بنما سيتى(رويترز)

يدلى الناخبون فى بنما بأصواتهم اليوم الأحد، فى انتخابات رئاسية بعد حملة قادها وزير زراعة سابق ترددت أصداء تعهداته بمكافحة الفساد وعدم المساواة فى أعقاب فضائح رشا ودور بنما فى إخفاء ثروات صفوة العالم.

وسيرث الرئيس المقبل واحدا من أسرع الاقتصادات نموا فى العالم والذى تبدى الصين اهتماما متزايدا به. ولكن هناك أيضا ضغوطا متزايدة لخفض الهوة بين الفقراء والأغنياء وتنقية الحياة السياسة فى أعقاب فضيحة الفساد التى ضمت شركة أودبريشت البرازيلية للإنشاءات وتسرب وثائق بنما.

وحاول لورينتيو "نيتو" كورتيزو وزير الزراعة البالغ من العمر 66 عاما استمالة الناخبين البالغ عددهم 2.8 مليون شخص بتعهدات بتحسين الخدمات الحكومية مثل المياه والرعاية الصحية من خلال شن حملة على الاختلاس المزعوم للأموال العامة فى بنما.

وقال كورتيزو فى آخر تجمعاته الانتخابية فى العاصمة يوم الأربعاء فى الوقت الذى كان آلاف يلوحون فيه بعلم حزبه الديمقراطى الثورى اليسارى المعتدل إن "الفساد وعدم الكفاءة يسرقان أموالنا ويهددان مستقبلنا".

وبشأن الصين قال كورتيزو إنه سيواصل تعزيز العلاقات ولكنه أشار إلى أنه قد يتحرك بشكل أبطأ من الرئيس خوان كارلوس فاريلا الذى أثار غضب الولايات المتحدة بتوقيعه على عدد من مشروعات البينة الأساسية الكبيرة مع بكين. وقال إنه سيدرس نظام دفع الأموال فى واحدة من مثل هذه الاتفاقيات لبناء قطار فائق السرعة.

وبمقتضى القانون لا يمكن لفاريلا السعى لإعادة انتخابه.

وتلطخت صورة بنما بسبب فضيحة فساد كانت شركة أودبريشت البرازيلية طرفا فيها وتسرب 11.5 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا البنمية للمحاماة والتى ذكرت بالتفصيل كيفية تهرب أثرياء العالم من الضرائب من خلال مراكز خارجية.

والمنافس الرئيسى لكورتيزو هو مرشح حزب التغيير الديمقراطى الذى يمثل يمين الوسط رومولو رو الذى اقترح إجراء تعديل دستورى لتعزيز استقلال السلطة القضائية.

وتغلق مراكز الاقتراع فى الساعة الرابعة مساء الأحد، بالتوقيت المحلى (2100 بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية فى نحو الساعة السادسة مساء (2300 بتوقيت جرينتش).