المرور: إعادة فتح كوبرى السيدة عائشة اتجاه القلعة بعد انتهاء التطوير

كتب عبد الرحمن سيد

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فتح كوبرى السيدة عائشة بعد انتهاء إصلاح الفواصل وتطوير الكوبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأجرت إدارة مرور القاهرة، غلق جزئى للكوبرى مع تعيين خدمات مرورية بالتزامن مع أعمال الصيانة بكوبرى السيدة عائشة، لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة ولتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البلاطات والفواصل والأسوار الحديدية الخاصة بالكوبرى.

وتم خلال الأعمال إزالة طبقة الرصف التالفة من أرضية الكوبرى وضبط الميول الهندسية، على أن يتم إجراء غلق جزئى للقادم من مجرى العيون تجاه القلعة.