المحكمة العسكرية في الجزائر تأمر بإيداع السعيد بوتفليقة رهن الحبس المؤقت

كتب محمد شرقاوى _ أ.ش.أ

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها أن المحكمة العسكرية في الجزائر ، أمرت بإيداع السعيد بوتفليقة ، والجنرالين توفيق وطرطاق رهن الحبس المؤقت.

وأصدر القضاء العسكرى بولاية البليدة الجزائرية، اليوم الاحد، أوامر بإيداع كل من الجنرال عثمان طرطاق رئيس المخابرات السابق، والجنرال محمد مدين رئيس المخابرات الأسبق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمستشار بالرئاسة، بالحبس المؤقت بتهم "المساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة".

وقال بيان لمجلس الاستئناف العسكرى بالبليدة اليوم أن الوكيل العسكرى للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قام بتكليف قاضى تحقيق عسكرى بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الاخير أوامر بالإيداع فى الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة".

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت أمس أنه تم توقيف السعيد بوتفليقة وطرطاق ومدين.