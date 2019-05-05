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المحطة الفضائية بجامعة بنى سويف تبدأ عملها برصد هلال شهر رمضان اليوم

الأحد، 05 مايو 2019 11:06 ص
المحطة الفضائية بجامعة بنى سويف تبدأ عملها برصد هلال شهر رمضان اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف حول إنشاء المحطة الفضائية بكلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة، وبدء عملها برصد هلال شهر رمضان المعظم اعتبارا من اليوم.

أشار التقرير إلى أن المحطة الفضائية بالكلية تتضمن أحدث التلسكوبات الفضائية لتتبع ورصد وتحليل واستقبال صور الأجسام الفضائية المختلفة، وتلسكوبات عالية الدقة للرؤية بالعين المجردة.

وأضاف التقرير أن الكلية بدأت تتبع ورصد وتصوير جميع مراحل الهلال بداية من النصف الثانى من الشهر الهجرى لتحديد التوقيت المؤكد لميلاد الهلال الجديد، وبدء تصوير أول صورة له بعد الميلاد.

وأوضح التقرير أن الكلية ستقوم مساء اليوم الأحد بتصوير الهلال بمشاركة ممثلين من دار الإفتاء المصرية باستخدام أحدث التلسكوبات الفضائية عالية الدقة، والمزودة ببرامج لتوجيه أى جسم فضائى ضعيف، ورصده وتصويره من خلال شاشة تليفزيونية، وكاميرات مراقبة للرؤية بالعين المجردة فى نفس الوقت.

وأضاف التقرير أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها استخدام هذه النوعية من التلسكوبات لرصد وتأكيد رؤية هلال شهر رمضان، والشهور الهجرية بصفة عامة.

جدير بالذكر أن كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف هى أول كلية مصرية وعربية متخصصة فى مجالات الملاحة الفضائية وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء والأقسام العلمية، وتضم الكلية أقسام الملاحة الفضائية، وعلوم الفضاء، واتصالات الفضاء، وبرامج الملاحة الفضائية، و العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة الذى يعد أول برنامج متميز فى مجالات تطبيقات الفضاء.

 

 


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