المؤبد لمتهم والمشدد 15سنة لـ52 آخرين فى إعادة محاكمتهم بفض اعتصام النهضة

كتب إيهاب المهندس - عزوز الديب - تصوير أحمد معروف

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامح سليمان، بالسجن المؤبد لمتهم واحد والمشدد 15 سنة لـ52 متهما والسجن 3 سنوات لمتهم واحد وسنة واحدة لمتهمين فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

كما قضت المحكمة ببراءة 10 متهمين، والزام المتهمين المحكوم عليهم بدفع 2 مليون و95 ألف جنية لحديقة الأورمان، و10 ملايين جنية لمحافظة الجيزة، و25 مليون و788 ألف جنية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.