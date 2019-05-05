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الكرملين: بوتين يوجه بإجراء تحقيق فى حادث اشتعال محرك طائرة روسية

الأحد، 05 مايو 2019 11:06 م
الكرملين: بوتين يوجه بإجراء تحقيق فى حادث اشتعال محرك طائرة روسية احتراق طائرة بروسيا
موسكو /أ ش أ/
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وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين السلطات المعنية بالبدء فى التحقيق بحادث اشتعال النيران بطائرة شركة " إيرفلوت" الروسية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسة (الكرملين)، ديميترى بيسكوف، لوكالة أنباء"سبوتنك" مساء اليوم الأحد :"إن الرئيس بوتين أحيط علما بحادث الطائرة فى مطار شيريميتيفو، وأصدر التعليمات اللازمة للبدء فى تحقيق فى هذا الحادث، وكذلك توفير المساعدات اللازمة لكل من يحتاجها".

وأضاف بيسكوف: "أن بوتين أعرب عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا وأقاربهم"، وكانت لجنة التحقيق فى حادث اشتعال الطائرة بمطار شيريميتيفو أعلنت عن مصرع 13 شخصا، بينهم طفلين إثر الحادث الذى وقع اليوم الأحد.

وقالت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو :"إن لجنة التحقيق على علم بمقتل 13 شخصا بينهم طفلين جراء هذا الحادث".

وكانت شركة إيرفلوت الروسية أعلنت السيطرة على الحريق، وذكرت أنها تؤكد المعلومات المتعلقة باشتعال محرك الطائرة عقب هبوطها فى مطار شيريميتفيو.

وأوضحت الشركة الروسية أن الطائرة قامت بهبوط اضطرارى لأسباب تقنية، مشيرة إلى وجود مصابين أيضا جراء الحادث، مؤكدة أن الركاب أضطروا إلى مغادرة الطائرة عبر سلالم الطوارئ.

 


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الكرملين

بوتين

احتراق طائرة روسية

حادث احتراق طائرة روسية

هبوط طائرة واحتراقها بروسيا




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