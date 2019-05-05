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القوى العاملة: تطوير 13 وحدة تدريب متنقلة بالقرى والنجوع لتدريب الشباب

الأحد، 05 مايو 2019 10:31 ص
القوى العاملة: تطوير 13 وحدة تدريب متنقلة بالقرى والنجوع لتدريب الشباب محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية الوادى الجديد، والتى يتم تطويرها وتحديثها، فى إطار خطة الوزارة وإطلاقها 2019 عامًا للتدريب، التى سيتم فيها تطوير كافة الوحدات المتنقلة تباعًا، والبالغ عددها 13 وحدة متنقلة بالجهود الذاتية، فضلًا عن تحديث وتطوير واعادة هيكلة كاملة لمراكز التدريب الثابتة والبالغ عددها 38 مركزًا، بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأكد الوزير أن هذه الوحدات المتنقلة ستجوب قرى ونجوع مصر البعيدة، والتى يصعب على الشباب فيها الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، كى يتم تدريبهم على احتياجات سوق العمل، ومجاراة احتياجاته الحالية والمستقبلية.

وشدد "سعفان" على أن تطوير ملف التدريب يعتبر من الاهتمامات الرئيسية للوزارة فى الفترة الحالية، لربط التدريب بالتشغيل، كى تسهم الوزارة فى الحد من نسب البطالة، وإحداثًا للتواكب مع التطورات المتلاحقة فى سوق العمل، وتغيراته التكنولوجية المتسارعة.

وأضاف: "أن الوزارة تعمل جاهدًة لجعل الشباب قادرًا على اقتحام سوق العمل بالارتكاز على تدريبه، وتطوير هذه المنظومة المهمة، والتى تأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030".


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