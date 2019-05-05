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القبض على 3 أشخاص وراء مقتل موظف داخل منزلة بالظاهر

الأحد، 05 مايو 2019 01:12 م
القبض على 3 أشخاص وراء مقتل موظف داخل منزلة بالظاهر جثة -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال المباحث بالقاهرة، فى كشف غموض واقعة العثور على جثة موظف مقتول داخل مسكنه بالظاهر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بغرض سرقته، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
 
تلقى قسم شرطة الظاهر، بلاغا بالعثور على جثة موظف " داخل الشقة سكنه الكائنة بدائرة القسم، موثوق اليدين من الخلف ووجود آثار خنق وبجواره سكين وبعثرة بمحتويات الشقة، وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أن وراء إرتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص. 
 
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم أنه تعرف على المجنى عليه منذ عام ونصف تقريباً، وخطط لسرقته وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بالمتهمين الآخرين، حيث توجهوا لمنزل المجنى عليه وانتظر أمام العقار وصعد المتهمان للشقة سكنه، وقاما بتوثيقه وتكميمه حتى أوديا بحياته واستوليا على مبلغ (27 ألف جنيه - 2 هاتف محمول- 2 ساعة يد)، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ (21250 جنيه) وباقى المسروقات، وأكدوا إنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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