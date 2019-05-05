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القبض على عامل يتاجر فى الأسلحة والذخيرة برأس البر

الأحد، 05 مايو 2019 07:00 ص
القبض على عامل يتاجر فى الأسلحة والذخيرة برأس البر متهم - ارشيفية
دمياط معتز الشربينى
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تمكن رجال مباحث دمياط من القبض على عامل بتهمة الإتجار فى الأسلحة والذخيرة،  فى  رأس البر.
 

كانت معلومات قد وردت إلى الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث رأس البر، والرائد أحمد ربيع رئيس مباحث الأموال العامة والمقدم محمد القمصانى  مفتش المباحث، بقيام أ. م. أ عامل، بالإتجار فى الأسلحة.

كلف العميد حسام الباز مدير مباحث دمياط العقيد أحمد سلامة رئيس قسم المعلومات بإدارة البحث الجنائى، بعمل خطة محكمة لضبط المتهم.

تم تنفيذ بنود الخطة من خلال المراقبة الدقيقة للمتهم، واستخدام كافة التقنيات الحديثة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية  واستصدار إذن النيابة العامة، تم استدراج المتهم من خلال إيهامه، بقيام أحد التجار بشراء كمية من الأسلحة، وأثناء  توجهه بسيارته لتسليم الأسلحة والذخيرة تم عمل كمين محكم، وتم نشر القوات على جانبى الطريق بمدخل رأس البر، حيث تم ضبط المتهم بالسيارة وبحوزته 9 خزنة رشاش مترو برتا، و90 طلقة 9م، و9 سلف دفنس رادع، وصاعق كهربائى، و2 طبنجة، وبندقية خرطوش، و30 طلقة خرطوش، و3 سلاح أبيض.

تحررعن ذلك المحضر رقم 117 جنايات أمن دولة طوارىء، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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