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القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى الغربية

الأحد، 05 مايو 2019 12:30 م
القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة فى الغربية حبس -ارشيفيه
الغربيه محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى، وكمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه خلال حمله أمنية بنطاق القسم.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث الغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا والقوة المرافقة له من ضبط " م ا م "  30  سنه عاطل وشهرته عوكل مقيم مساكن شوقى ثان طنطا، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش بقصد البلطجة، وفرش حشيش، و16 قطعة حشيش، ومبلغ مالى حصيلة البيع.
 
تم نقل المتهم لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار، تم تحرير المحضر، وإخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.
 

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