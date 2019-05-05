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القبض على شخصين لتأديتهما امتحان علوم بدلا من طالبين بمدرسة إسنا الإعدادية

الأحد، 05 مايو 2019 06:45 م
القبض على شخصين لتأديتهما امتحان علوم بدلا من طالبين بمدرسة إسنا الإعدادية لجان امتحان - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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ألقى رجال الشرطة بمدينة إسنا، اليوم الأحد، القبض على شخصين بمدرسة إسنا الإعدادية خلال امتحانات الصف الثانى الإعدادى، وذلك لقيامهما بأداء امتحان مادة العلوم بدلا من طالبين، وتم تحرير مذكرة بإدارة تعليم إسنا ومحضر بمركز الشرطة، وجارى تولى النيابة التحقيق.

 

والبداية كانت بتلقى محسن أحمد محمد مدير إدارة إسنا التعليمية، إخطار من أشرف عبد الصبور مدير أمن الإدارة التعليمية، يتضمن اكتشاف ملاحظ لجنة الامتحان رقم (1) قيام "محمد.ع.م" بأداء الامتحان بدلًا من الطالب "إبراهيم.ع.إ"، وقيام "مصطفى.م" بآداء الامتحان بدلا من "أحمد.م.ع" وذلك بلجنة رقم 2 بنفس المدرسة، وعلى الفور قام مدير الإدارة بإخطار الشرطة وتشكيل لجنة التعليم الاعدادى وأمن الإدارة، حيث كانت الإدارة قد كلفت محمود أبو زيد وعبد الله عبد الدايم عبد الحميد مساعد أمن بالإدارة للتواجد بالمدرسة خلال الامتحانات.

 


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