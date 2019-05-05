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الصحة تعلن انتهاء حملة 100 مليون صحة وتبقى 305 نقاط ثابتة بالجمهورية

الأحد، 05 مايو 2019 10:33 ص
الصحة تعلن انتهاء حملة 100 مليون صحة وتبقى 305 نقاط ثابتة بالجمهورية حملة 100 مليون صحة
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة ريهام غلاب مستشار وزيرة الصحة، أنه من المقرر انتهاء حملة 100 مليون صحة اليوم الأحد، على أن تظل الحملة تؤدى خدماتها فى 305 نقطة ثابتة بالجمهورية.

وقالت الدكتورة ريهام عادل مستشار وزيرة الصحة لتعزيز الرعاية الصحية لليوم السابع، أن النقاط الثابتة مستمرة فى تقديم الخدمة للمصريين حتى نهاية ديسمبر 2019 ولغير المصريين حتى نهاية أغسطس 2019.

وقالت الدكتورة ريهام عادل مستشار وزيرة الصحة لتعزيز الرعاية الصحية :يمكن التعرف على أقرب نقطة مسح من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335، أوالدخول على الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg الذى يتضمن أماكن ومراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية.


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