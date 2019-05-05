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الصحة: تطبيق تجريبى لنظام التتبع الدوائى بالمصانع لمنع الغش

الأحد، 05 مايو 2019 05:00 ص
الصحة: تطبيق تجريبى لنظام التتبع الدوائى بالمصانع لمنع الغش الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان أنه تم البدء فى تجريب تطبيق الباركود أو التتبع الدوائى على بعض المصانع، قبل تعميمه على 150 مصنعا بالجمهورية.

قال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، إنه تم إخطار الشركات بذلك، وستبدأ الشركات فى تسجيل أرقام التشغيلات الدوائية المنتجة، حتى يسهل تتبعها، من خلال إدارة الصيدلة لمنع الغش بعد تعميم تجربة الباركود.

وأضاف المصدر أن الوزارة تستهدف ضبط السوق الدوائى، والتعرف على الكميات الدوائية الموجودة بالسوق، لضمان وصولها للمريض آمنة، وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد تشديدات لمنع أى نوع من الغش عبر التفتيش الصيدلى.

 


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التتبع الدوائى

المصانع

الباركود




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