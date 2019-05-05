الشرطة الأفغانية تحبط انفجارا فى العاصمة كابول

كابول (أ ش أ)

تمكنت قوات الشرطة الأفغانية، اليوم الأحد، من إحباط محاولة مسلحين لتفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع فى العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضحت شرطة كابول -فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية- أن قوات الشرطة عثرت على عبوة ناسفة مغناطيسية مثبتة فى مركبة بالقرب من منطقة الشرطة الأولى فى مدينة كابول وتمكنت من إبطال مفعولها.

ومن جانبها لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية على هذه الأنباء حتى الآن.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تحاول فيه الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية القيام بأنشطة إرهابية فى الأقاليم والمدن الرئيسية فى البلاد ومن بينها كابول كجزء من هجوم الربيع.