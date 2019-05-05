السيطرة على حريق فى منزلين بكفر الزيات.. ومحافظ الغربية يصرف إعانة للمتضررين

أمر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، بصرف 10 آلاف جنيه لأسرتين بواقع 5 آلاف جنيه لكل أسرة، بعد نشوب حريق فى منازل الأسرتين بقرية النحارية مركز كفر الزيات، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.

وكان محافظ الغربية، قد قام بجولة داخل قرية دقرن التابعة لمركز كفر الزيات، وأثناء عودته، فوجئ بنشوب حريق داخل منزلين بقرية النحارية، وتوجه المحافظ إلى القرية، وتبين انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل بسبب تسرب غاز، وامتدت النيران للمنزل المجاور، وانتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، إلا أن الأهالى تمكنوا من إخماد النيران، قبل وصول الحماية المدنية.

ووجه محافظ الغربية بصرف إعانة 10 آلاف جنيه للأسرتين المتضررين من الحادث، بواقع 5 آلاف جنيه لكل أسرة، كما أمر بتكريم أحد شباب القرية، فى المجلس التنفيذى للمحافظة لإنقاذه القرية من كارثة مروعة.