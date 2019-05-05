video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية عبر الفيديو كونفرانس بالإسماعيلية

الأحد، 05 مايو 2019 11:38 ص
السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية عبر الفيديو كونفرانس بالإسماعيلية الرئيس السيسى
كتب ــ سمير حسنى - إبراهيم حسان
إضافة تعليق

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمحافظة الإسماعيلية.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل صباح اليوم الأحد، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى بوسط سيناء والإسماعيلية.

 

يشار إلى أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد قال لـ"اليوم السابع"، إن الافتتاحات الجديدة بمثابة تدشين عملية تنمية شبة جزيرة سيناء، مؤكداً أن مشروعات الأنفاق التى تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر المنظومة الأضخم من نوعها فى تاريخ مصر بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التى تم تنفيذها خلالها، لافتا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، جاء نتيجة قرار ورؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة، وتمت بسواعد وخبرة مصرية.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصطفى مدبولى: تنفيذ 751مشروعا من منتصف 2014 حتى مارس2019 ب360 مليار جنيه

رئيس الوزراء يحدد أسباب إعلان الطوارئ.. مصطفى مدبولى أمام البرلمان: الاستقرار الذى حققناه يثير قوى الظلام فى الداخل والخارج.. ونجدد التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن

السيسي

المشروعات القومية

سيناء

الاسماعيلية

انفاق قناة السويس

الرئيس السيسى




لا تفوتك
شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية

شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية

محمد صلاح يخلع قلوب عشاقه فى فوز ليفربول على نيوكاسل.. "مو" يخرج باكيا بعد إصابة خطيرة بالرأس.. كلوب يطمئن الجماهير على الفرعون.. صاروخ الشرق يسجل هدفه الـ100 بدوريات أوروبا.. والريدز يستعيد الصدارة..فيديو وصور

محمد صلاح يخلع قلوب عشاقه فى فوز ليفربول على نيوكاسل.. "مو" يخرج باكيا بعد إصابة خطيرة بالرأس.. كلوب يطمئن الجماهير على الفرعون.. صاروخ الشرق يسجل هدفه الـ100 بدوريات أوروبا.. والريدز يستعيد الصدارة..فيديو وصور

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة