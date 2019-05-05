السيسى يفتتح عددا من المشروعات القومية عبر الفيديو كونفرانس بالإسماعيلية

كتب ــ سمير حسنى - إبراهيم حسان

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمحافظة الإسماعيلية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل صباح اليوم الأحد، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى بوسط سيناء والإسماعيلية.

يشار إلى أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد قال لـ"اليوم السابع"، إن الافتتاحات الجديدة بمثابة تدشين عملية تنمية شبة جزيرة سيناء، مؤكداً أن مشروعات الأنفاق التى تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر المنظومة الأضخم من نوعها فى تاريخ مصر بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التى تم تنفيذها خلالها، لافتا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، جاء نتيجة قرار ورؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة، وتمت بسواعد وخبرة مصرية.