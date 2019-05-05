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السيسى يتفقد عددا من المشروعات القومية التى افتتحها اليوم بالإسماعيلية

الأحد، 05 مايو 2019 12:39 م
السيسى يتفقد عددا من المشروعات القومية التى افتتحها اليوم بالإسماعيلية الرئيس يتفقد المشروعات القومية
كتب سمير حسنى – إبراهيم حسان
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية لعددا من المشروعات التنموية التى تم افتتاحها اليوم، بوسط سيناء والإسماعيلة، بدءً بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بمرافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة.

 

وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية والتنموية الكبرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمحافظة الإسماعيلية والسويس.

 

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تكلفة المشروعات القومية فى إقليم قناة السويس فى 5 محافظات هم "بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، بلغت 800 مليار جنيه.


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