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السيسى للملك سلمان: أتمنى للشعب السعودى الشقيق التقدم والازدهار

الأحد، 05 مايو 2019 09:56 م
السيسى للملك سلمان: أتمنى للشعب السعودى الشقيق التقدم والازدهار الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى   ، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم  ،  بالملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية ،خادم الحرمين الشريفين، وذلك للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب عن خالص تمنياته لشعب وحكومة السعودية الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك.
 
وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز ، خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعباً، داعياً أن يعيد الله العلى القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
 
 
 

 

 


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