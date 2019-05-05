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السيسى: المشروعات القومية تنفذها شركات مدنية 100%.. والجيش دوره إشرافى

الأحد، 05 مايو 2019 11:59 ص
السيسى: المشروعات القومية تنفذها شركات مدنية 100%.. والجيش دوره إشرافى الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشركات المشاركة فى المشروعات القومية هى شركات مصرية 100%.

 

وقال الرئيس السيسي فى كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات القومية فى سيناء والإسماعيلية: "أشكر كل القائمين على العمل فى المشروعات القومية سواء الشركات المدنية لأن الصورة اللى بتتصدر إن اللى بيقوم بالأمر ده القوات المسلحة، ولكن أنا بأكد إن كل الشركات العاملة فى هذه المشروعات شركات مدنية مصرية مثل أوراسكوم والمقاولون وكونكورد"، وكلها شركات مصرية 100 %".

 

وتابع الرئيس فى كلمته: "بقول كده علشان تعرفوا إن دور الجيش فى هذه المشروعات هو دور إشرافى فقط، مضيفا: معقول حد يتصور أن الجيش عنده عمالة تكفى 5 مليون إنسان، مش ممكن، ده لا كلام موضوعى ولا منطقى، والجيش له مهام كثيرة جدا، سواء داخل سيناء أو الحدود الغربية أو الجنوبية، أرجو كمسؤولين نأكدها وحتى البعثات الأجنبية وهيئة الاستعلامات تاكد ده، علشان الصورة اللى بتصدر على أن من يقوم بتنفيذ المشروعات فى مصر هى القوات المسلحة".

 


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