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السيسى: الدول لا تبنى بالدلع.. و800 مليار جنيه تكلفة مشروعات إقليم القناة

الأحد، 05 مايو 2019 12:10 م
السيسى: الدول لا تبنى بالدلع.. و800 مليار جنيه تكلفة مشروعات إقليم القناة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تكلفة المشروعات القومية فى إقليم قناة السويس فى 5 محافظات هم "بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، بلغت 800 مليار جنيه.

وقال الرئيس خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات التنموية فى وسط سيناء والإسماعيلية، إن الهدف من المشروعات، هو تحقيق معدل نمو جيد، وتوفير فرص عمل للمصريين، ولاسيما مع كتلة الشباب الكبيرة بالدولة، موضحا أن عدد السكان فى إقليم قناة السويس ليست كبيرة، ولكن كان لابد فى مواجهة التطرف والإرهاب الذى تجابهه الدولة المصرية حتى الآن، أن تجابه تنموية وفكرية وثقافية ودينية بجانب المجابهة الأمنية التى تقوم بها.

وأضاف الرئيس السيسى، أن الدول لا تبنى بـ"الدلع"، وإنما بالجهد والعمل والصبر والالتزام، متابعا "محدش هييجى يشتغل فى مصر ويساعدنا لو مفيش استقرار وأمن"، مؤكدا أن المصريين لا يسمحوا لأحد أن ينتهك حقوقهم مثلما غيروا فى يناير 2011 و30 يونيو، قائلا: "ويقدروا يغيروا تانى وتالت ورابع، لو الكلام الموجود مش على مزاجهم، لكن عندهم الوعى اللى يستحملوا به إجراءات اقتصادية".


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