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"السجون": تم الإفراج عن 89 غارما ضمن مبادرة الرئيس "سجون بلا غارمين"

الأحد، 05 مايو 2019 02:44 م
"السجون": تم الإفراج عن 89 غارما ضمن مبادرة الرئيس "سجون بلا غارمين" جانب من حفل الغارمين
كتب محمود عبد الراضي
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قال اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن وزير الداخلية وجه بإقامة احتفالية على مشارف رمضان للإفطار مع ذويهم.

 

وأضاف الغمرى، فى كلمة له بحفل الإفراج عن الغارمين بسجون طرة، أن عدد الغارمين بدأت تتقلص بسبب سداد الديون، ومعظم الحالات الباقية الدائنين رفضوا التصالح.

 

وأشار رئيس قطاع السجون، إلى أن الافراج عن الغارمين تأتى ضمن مبادرة الرئيس "سجون بلا غارمين وغارمات" لافتا إلى أن هذه الأموال التى تم السداد منها تبرعات من المصريين للمصريين من خلال صندوق تحيا مصر، وان هذا الأمر يؤكد عمق العلاقة بين المواطنين.

 

وأكد الغمرى، على أنه تم الافراج عن 89 من الغارمين والغارمات بينهم 13 سنة، وسيتم الافراج عن عدد آخر فى المناسبات الدينية والوطنية، مطالبا الغارمين بعدم توقيع إيصالات أمانة على أنفسهم.

 

وأقام قطاع السجون، اليوم الأحد، حفلا للإفراج عن عددًا من الغارمين والغارمات بسجون طرة لقضاء شهر رمضان الكريم مع ذويهم.

 

ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين وغارمات" التى تهدف لخروج الغارمين من السجون ولم شمل الأسر المصرية.


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الغارمات

الغارمين

خروج الغارمين

فك كرب الغارمين

خروج الغارمين قبل رمضان

الافراج عن الغارمين

الغارمين في رمضان

سجون طرة




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