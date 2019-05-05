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الأحد، 05 مايو 2019 04:20 ص
خالد صلاح
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الزراعة: نستهدف حرث الترية لـ 170 ألف فدان و5100 كيلو متر تطهير مساقى

الأحد، 05 مايو 2019 04:00 ص
الزراعة: نستهدف حرث الترية لـ 170 ألف فدان و5100 كيلو متر تطهير مساقى حرث تربة - أرشيفية
كتب عز النوبى
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واصلت أجهزة قطاع تحسين الأراضى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تنفيذ خطتها السنوية فى عمليات حرث التربة والتسوية الدقيقة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة، والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، وتطهير المساقى والمرواى، خلال الموسم الصيفى الجديد.

 

وقال المهندس أبو ضيف عفيفى، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الأراضى والرى الحقلى بجهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن جهاز تحسين الأراضى يواصل تنفيذ المساحات المستهدفة حرثها للتربة والليزر الموسم الصيفى، موضحا أنه من المستهدف حرث التربة 170 ألف فدان تسوية للتربة، و60 ألف فدان مستهدفة  تسوية بالليزر، وتطهير للترع والمساقى والمرواى بمساحات 230 ألفا، ما يقرب من  5100 كيلومتر.

 

وأضاف عفيفى أن جميع معدات الجهاز استعداد للموسم الصيفى الجديد من عمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، وتشمل الخطة تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع، والمجارى المائية باستخدام الحفارات، وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية، لسرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطائه التصرف المائى اللازم، وتنفيذ عمليات التسوية الابتدائية باستخدام المعدات الثقيلة وتنفيذ عمليات التسوية النهائية باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة معلق عليها قصابيات هيدروليكية التسوية الدقيقة بالقصابيات الموجهة بأشعة الليزر.


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