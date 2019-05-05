"الزراعة" تفتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة خلال رمضان

كتب عز النوبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استعدادها لشهر رمضان بافتتاح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مما يسهم فى تخفيض الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين.

وقال الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إن الهيئة أقامت معرضا لبيع المنتجات الغذائية المختلفة، بشارع الوزارة والذى نفذه مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى، ويعرض منتجات ذات جودة عالية أنتجها صغار المزارعين في الريف المصرى وتم تصنيعها من خلال الجهات التابعة لوزارة الزراعة في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والإدارة المركزية للزراعات المحمية وقطاع الإنتاج، حيث يشارك فيه عارضين من صغار المزارعين من محافظات كفر الشيخ والبحيرة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، ويقدم المعرض المنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية تساعد في خفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وفى سياق متصل نظمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، معرضا للسلع المعمرة ومنتجات مراكز التدريب بالإصلاح الزراعى للعاملين بالوزارة والهيئة لتخفيف الأعباء على العاملين وأسرهم.

من ناحيته يقول الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج بالوزارة، إن القطاع استعد لطرح منتجاته فى منافذه الدائمة بجوار الوزارة وعددها 36 منفذا، بالإضافة إلى افتتاح 15 شادرا جديدا بالمحافظات، موضحا أن منافذ قطاع الإنتاج تعرض منتجاته وأيضا سلع لشركات أخرى بشرط بيعها للجمهور بأسعار مخفضة.

وقال المهندس ابراهيم الدسوقى، مدير عام الزراعات المحمية، إن الإدارة تقوم بعرض إنتاجها وإنتاج الشركات الأخرى فى المنافذ التابعة لها وعددها 26 منفذا فى القاهرة والجيزة وجنوب سيناء.