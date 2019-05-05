الزراعة: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2.412 مليون طن خلال 4 شهور

كتب عز النوبى

أكد تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن صادرات منتجات الخضر والفاكهة، ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأصناف من بداية الموسم التصديرى فى يناير الماضى وحتى 23 من الشهر الماضى، والتى بلغت 2 مليون و412 ألفا و410 أطنان، وجار الشحن والتصدير إلى جميع دول العالم .

وأكد تقرير الحجر الزراعى، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن إجمالى أهم الصادرات الزراعية، خاصة 13 من أصناف الخضر والفاكهة، مليون و793 ألف طن، منها صادرات الموالح التى احتلت المرتبة الأولى، وبلغت مليون 177 ألف طن، تليها البطاطس 478 ألف طن .

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك إجراءات مشددة على جميع الشحنات المصدر، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية المشدد على صادرات الخضر والفاكهة، لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وكانت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أعلنت أن هناك إجراءات صارمة ضد الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة، ووقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، بالإضافة إلى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.