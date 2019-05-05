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الرئيس الفلسطينى يطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن لوقف العدوان على غزة

الأحد، 05 مايو 2019 08:26 م
الرئيس الفلسطينى يطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن لوقف العدوان على غزة محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى
رام الله أ ش أ
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قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أوعز لمندوب دولة فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، لدراسة طلب عقد جلسة لمجلس الامن الدولى، لوقف العدوان الإسرائيلى المتصاعد بحق ابناء الشعب الفلسطيني.

وأكد أبو ردينة - وفق وكالة الأنباء الفلسطسنية "وفا"، أن الصمت المريب للمجتمع الدولي، هو الذى يشجع إسرائيل على التمادى بارتكاب جرائهما بحق شعبنا.

وشدد على أن الرئيس يجرى اتصالات على مختلف المستويات من أجل ضمان وقف العدوان على ابناء شعبنا فى قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية لهم.

وكانت قد بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلى منذ أمس السبت وحتى اليوم 18 شهيدا، بينهم (سيدتان وجنينيهما ورضيعة أخرى من نفس العائلة)، وإصابة اكثر من 117 مواطنا بجروح مختلفة.

 


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